Россиянам рассказали, как помочь ребенку с поиском работы

Мамы и папы могут дать совет, но не должны выбирать за сына или дочь жизненный путь.

Родители всегда будут переживать за будущее своих детей, но они должны с уважением относиться к их выбору увлечений и профессии. Об этом в беседе с порталом Газета.ру рассказал замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он отметил, что слова ребенка о необычном профессиональном выборе способны вызвать тревогу у родителей, однако все подобные вопросы необходимо обсуждать.

«Многие беспокоятся, когда сын или дочь сообщают, что нашли себя в игре на лютне в уличных концертах, в расхламлении чужих гардеробов на фрилансе или в сборе дождевых червей. Стоит обсудить условия работы, самоощущение детей и приносимый доход», — заявил депутат.

Эксперт также подчеркнул, что родители могут аккуратно дать совет, если считают, что выбранное ребенком место работы ему не подходит. Но, по его словам, попытки выбрать за сына или дочь жизненный путь говорят о невоплощенных личных желаниях в прошлом.

«Другие причины, по которым мамы и папы настаивают на определенном месте работы, — семейные традиции, близость к дому, „устройство по знакомству“. Вместо того чтобы на чем-то настаивать, лучше прибегнуть к формату аккуратных советов», — сказал Толмачев.

Говоря о помощи с поиском вакансий, парламентарий призвал родителей не отправлять за ребенка резюме или ходить с ним на собеседования, поскольку это может обернуться семейным конфликтом из-за вмешательства в его жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о праве работодателя уволить сотрудника за токсичное поведение, несмотря на отсутствие этого термина в Трудовом кодексе.

