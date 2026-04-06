«Периферия кормит культуру»: Быков о том, почему регионы стали двигателем искусства

Юрий Быков заявил, что люди из регионов кормят культуру своими идеями

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Режиссер уверен, что современная индустрия дает шансы каждому, кто хочет проявляться.

Регионы являются главным источником идей для отечественного искусства. Об этом режиссер Юрий Быков признался корреспонденту 5-tv.ru на сессии «Возможности для кинематографистов из регионов. Гранты, питчинги, конкурсы» в рамках командных соревнований чемпионата «АртМастерс».

По его мнению, люди с периферии зачастую более мотивированы, так как их путь к успеху длиннее и сложнее.

«Думаю, что периферия чаще всего и кормит культуру как таковую», — отметил режиссер.

При этом Быков подчеркнул, что современная индустрия дает шансы каждому, кто готов проявлять инициативу, независимо от того, где он начал свой творческий путь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Вячеслав Дусмухаметов рад появлению Российского рейтинга сериалов от «Медиалогии». Он изменил работу продакшн-студий, которые теперь основываются на объективные данные, а не на неофициальные источники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX