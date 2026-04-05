На федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане обрушился мост

Фото, видео: Госавтоинспекция Дагестана; 5-tv.ru

Движение на дороге перекрыто.

На федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана обрушился мост. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале.

«На 917 километре ФАД (Федеральная автомобильная дорога. — Прим. ред.) „Кавказ“ в Дербентском районе, в районе населенного пункта Мамедкала, движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста», — проинформировали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель затопленного села в Дагестане Хатиб Джабраилов спас из смертельной ловушки четверых детей. Во время наводнения ребята оказались заперты в доме и не могли выбраться из-за стремительно прибывающей воды. Мужчина нашел инструменты, распилил решетки на окнах и вытащил напуганных детей.

Кроме того, Джабраилов спас тонущего человека. Этот регион настигло сильнейшее наводнение. Целые села превратились в одну большую зону бедствия.

Также ранее сообщали о том, что в Махачкале в результате потопа обрушился многоквартирный дом. Сначала фундамент здания начал проседать, а затем строение буквально рухнуло вниз.

