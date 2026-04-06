Предотвратить трагедии: в России появится ГОСТ на оконные антимоскитные сетки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особенно актуально нововведение будет для молодых родителей.

В России появится государственный стандарт (ГОСТ) на антимоскитные сетки. Об этом ТАСС сообщила председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Она отметила, что после введения ГОСТа производители сеток будут обязаны наносить специальные предупреждения о том, что их продукция не способна выдержать ребенка и спасти его от выпадения из окна.

Буцкая отметила, что некоторые виды сеток способны выдержать небольшое домашнее животное. А в случае детей подобная надежда может завершиться трагедией.

Она добавила, что сейчас нет норматива по размеру, месту и технологии нанесения информирующего знака. А на некоторой продукции из маркетплейсов подобных предупреждений и вовсе нет. С появлением ГОСТа эта ситуация изменится.

«То есть каждый раз будем родителям об этом напоминать — вот, просто открывая окно, он будет это (предупреждение. — Прим. ред.) видеть. И отдельно будет прилагаться информация о том, какие существуют фиксаторы для окон, блокираторы, чтобы каждый, кто покупает антимоскитную сетку, знал, что в комплекте к ней должен продаваться блокиратор открытия окна», — пояснила депутат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.