Страны ОПЕК+ увеличили лимит добычи нефти за сутки

Члены ОПЕК+ (Организации стран — экспортеров нефти) приняли решение по увеличению лимита на добычу нефти. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Восемь стран-участниц (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. — Прим. ред.) решили осуществить корректировку добычи на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками в 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года», — говорится в заявлении.

Российская квота увеличена на 62 тысячи баррелей в сутки, достигнув отметки 9,7 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК — это международная межправительственная организация, которая направлена на контроль добычи нефти и стабилизации цен на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ситуация на рынке энергоресурсов сильно деградировала из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обострение положния в данном регионе повлекло существенное снижение предложения нефти и рост цен на энергоресурсы.

