Окна без разводов за 10 минут: бюджетный способ борьбы с грязью

Daily Mirror: окна лучше мыть с помощью раствора из уксуса, спирта и крахмала

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Простая смесь из кухонных ингредиентов поможет избавиться от следов пыльцы и липкого налета на стеклах без лишних затрат.

Чистые окна в домах можно сохранить даже в разгар сезона цветения с помощью самодельного средства из трех доступных компонентов. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам экспертов, обычная пыльца в сочетании с весенней влагой превращается в стойкое загрязнение, которое трудно удалить традиционными методами, не оставив разводов или царапин на стекле. Лайфстайл-блогер Эмили Тветен поделилась проверенным рецептом, который она начала использовать еще несколько лет назад.

«Несколько лет назад, когда я была беременна третьим ребенком, я решила отказаться от покупных чистящих средств и приготовила свое собственное из ингредиентов, которые храню под кухонной раковиной: уксуса, медицинского спирта и кукурузного крахмала», — рассказала она в интервью.

Секрет эффективности заключается в свойствах кукурузного крахмала. Он обладает высокой абсорбирующей способностью, буквально впитывая пыльцу и пыль, не повреждая поверхность. При этом уксус благодаря своей кислотности расщепляет жир и древесную смолу, а спирт обеспечивает быструю дезинфекцию и моментальное испарение влаги, что предотвращает появление пятен.

Для приготовления раствора необходимо смешать 60 миллилитров белого уксуса, 480 миллилитров теплой воды, 240 миллилитров медицинского спирта и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Полученную смесь следует перелить в пульверизатор и тщательно взбалтывать перед каждым нанесением, так как крахмал имеет свойство оседать на дне.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать мягкую ткань или губку вместо бумажных полотенец, так как последние содержат грубые волокна, способные оставить мелкие царапины. Такой подход позволяет добиться идеальной прозрачности стекол всего за десять минут.

Такой метод будет особенно актуален в апреле, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает пиковых значений, делая уборку привычными средствами малоэффективной.

