Подходы совпадают: главы МИД РФ и Китая обсудили пути сотрудничества двух стран

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ситуация на Ближнем Востоке также была одной из тем в беседе министров.

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран. Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Обсуждались пути укрепления российско-китайского взаимодействия на различных международных площадках и, прежде всего, в ООН», — проинформировало министерство.

В ведомстве также отметили, что стороны удовлетворены совпадением подходов РФ и КНР по многим вопросам, в том числе по Ближнему Востоку. Обе стороны признают атаку США и Израиля актом неспровоцированной агрессии.

Также главы ведомств обсудили ситуацию в Персидском заливе и международные усилия по скорейшему прекращению конфликта в регионе и переходу к политико-дипломатическому диалогу.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И планируют продолжить взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД России в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке.

