Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели

Повышение ее стоимости связано с текущей ситуацией на международном рынке.

Мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен в ближайшие две недели. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальных сетях.

«Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов (около 12 тысяч рублей. — Прим. ред.) уже в ближайшие две недели», — отметил Дмитриев.

Основной причиной возможного подорожания он назвал текущую ситуацию на международном рынке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что война в Иране положительно сказывается на экономике США. В то время как цены на топливо растут из-за закрытия Ормузского пролива для коммерческих судов, американская экономика остается устойчивой, демонстрируя снижение в 0,1% в отличие от 0,4% в еврозоне.

Финансовый конгломерат Citi отмечает, что пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается, США становятся основным поставщиком энергии для Евросоюза, на который приходится 57% их импорта. Это позволяет Вашингтону укреплять свою экономику.

