Погибшая год назад на Гран-Канарии женщина оказалась звездой реалити-шоу

Она была участницей шоу «Холостяк».

Обнаруженные на острове Гран-Канария в марте прошлого года останки женщины принадлежат 32-летней венгерской знаменитости и инфлюэнсеру Аннабелле Ловас. Об этом сообщает The Mirror.

Тело было обнаружено в полуобнаженном виде в труднодоступном ущелье Берриэль — установить личность удалось только сейчас благодаря анализу стоматологических карт, проведенному специалистами.

Процесс идентификации осложнялся тем, что кончики пальцев погибшей были разрушены из-за длительного пребывания в воде, что сделало невозможным получение отпечатков. Расследование подтвердило, что девушка, прославившаяся после участия в венгерской версии проекта «Холостяк» в 2021-м, скончалась за несколько недель до обнаружения. Начальник полиции Пабло Фернандес Сала охарактеризовал процесс поисков блогера крайне тяжелым.

«Потребовались бы навыки профессионального скалолаза, а не просто туриста, чтобы добраться до этого места. Единственным ориентиром в начале пути стали необычные татуировки на плече и спине погибшей», — пояснил он представителям прессы.

Следователи полагают, что смерть венгерской знаменитости могла наступить в другом месте, после чего тело было принесено в ущелье потоками воды во время сильного шторма. По данным полиции, после борьбы с онкологическим заболеванием Аннабелла столкнулась с психологическими трудностями и переехала на Канарские острова.

Незадолго до трагедии она предположительно осталась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни. Семья звезды забила тревогу, когда она перестала выходить на связь, что в итоге помогло детективам сопоставить данные о пропавшей с найденными в горах останками неизвестной женщины с характерными татуировками.

