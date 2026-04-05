Венгрия усилит охрану «Турецкого потока» после попытки подрыва

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

С необходимостью применения подобных мер согласились представители Сербии, Турции и России.

Участок газопровода «Турецкий поток» на территории Венгрии будет взят под охрану армии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видео, которое было опубликовано на его странице в социальной сети.

Он отметил, что на заседании совета обороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился взять газопровод от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы под военную охрану.

«Это была очень грубая попытка атаки против нашего суверенитета, поскольку атака на наше энергоснабжение и энергетическую безопасность одновременно является атакой на наш суверенитет. Мы защитим Венгрию, защитим энергоснабжение венгерских семей и экономики. Для этого необходимы российская нефть и российский газ», — отметил Сийярто.

Данные меры стали необходимы после того, как атаки на «Турецкий поток» участились. С такими выводами согласились как министры энергетики Сербии и Турции, так и заместитель министра энергетики России. С ними глава МИД Венгрии провел телефонные переговоры.

