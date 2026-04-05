В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На борту атакованного беспилотниками судна находилось 11 членов экипажа.
Сухогруз, который был затоплен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Азовском море, находился всего в 300 милях от Керчи. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Лодка-сухогруз „Волго-Балт“ перевозила зерно. Экипаж: 11 человек. Находилась в 300 милях к северу от Керчи», — уточнили службы.
Два человека погибли еще на судне. Девятерым удалось эвакуироваться на лодку-капсулу, которую прибило к берегу села Счастливцево в Херсонской области.
Но к тому моменту, как спасшиеся оказались на суше, умер еще один член экипажа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в селе Замостье Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с сотрудниками местных предприятий. В результате пять человек получили осколочные ранения и были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Еще двое обратились за медицинской помощью с баротравмами.
Кроме того, в самом Белогороде четверо местных жителей пострадали при атаке украинских дронов.
