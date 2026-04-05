Под Костромой пассажир поезда скинул проводницу на пути

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



На станции Поназырево Костромской области пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона прямо на рельсы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.

Виновником оказался 47-летний уроженец Кировской области, который ранее уже был неоднократно судим. Мужчина хотел выйти из вагона во время короткой стоянки, но проводница преградила ему путь. В ответ хулиган просто вытолкнул женщину из тамбура.

«В дальнейшем злоумышленник высказывал угрозы в адрес начальника поезда», — отметила Ирина Волк.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с травмами средней степени тяжести, а нападавшего оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел. Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

