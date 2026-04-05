Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Генеральный конструктор НПО машиностроения не дожил двух месяцев до 75-летия.

Генеральный директор и генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» Александр Леонов скончался. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия 5 апреля.

Подмосковное НПО машиностроения (город Реутов, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») является разработчиком гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард», «Циркон» и ряда других систем для российской армии.

Леонов руководил созданием этих уникальных вооружений, не имеющих аналогов в мире.

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты» и с того же года работал в ЦКБ машиностроения (с 1983 года — НПО машиностроения), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.

Генеральным директором корпорации он был назначен в ноябре 2007 года.

Коллектив предприятия выразил соболезнования родным и близким Александра Леонова. Он скончался на 75-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.