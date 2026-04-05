Площадь пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде выросла до 1000 квадратных метров

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сильный ветер мешает экстренным службам локализовать возгорание.

В калининградском торговом центре «Гиант» площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Калининградской области в канале в мессенджере MAX.

Из-за мощных порывов ветра пламя перекинулось на стоящие поблизости транспортные средства, припаркованные у торгового комплекса. Ситуация осложняется спецификой объекта: внутри помещений находится огромное количество горючих материалов, что создает высокую пожарную нагрузку и препятствует быстрой локализации очага.

В ликвидации возгорания задействованы 75 сотрудников экстренных служб и 15 единиц специальной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде на Московском проспекте произошло возгорание фасада торгового центра «Гиант». Параллельно с локализацией огня сотрудники экстренных служб организовали вывод людей из помещений комплекса. По информации источника 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали три человека, однако госпитализация им не потребовалась — пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Причина пожара пока неизвестна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.