Daily Mail: частое использование спреев для носа может привести к зависимости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аптечные препараты, обещающие мгновенное облегчение дыхания, при нарушении режима приема вызывают обратную реакцию организма.

Длительное увлечение сосудосуживающими назальными спреями способно привести к формированию зависимости и серьезным осложнениям. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты предупреждают, что аптечные препараты, обещающие мгновенное облегчение дыхания, при нарушении режима приема вызывают обратную реакцию организма. Вместо лечения слизистая оболочка носа привыкает к химическому воздействию, из-за чего сосуды теряют способность сужаться самостоятельно.

В результате человек оказывается в замкнутом круге: он использует спрей все чаще, но заложенность только усиливается, требуя новых доз лекарства для нормального самочувствия.

«Они (сосудосуживающие. — Прим. ред.) работают за счет сокращения опухших кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа, что быстро снимает блокировку. Однако при частом использовании сосуды адаптируются и начинают полагаться на препарат», — пояснила доктор Сюзанна Уайли.

Она подчеркнула, что, когда действие медикамента прекращается, носовые проходы могут казаться еще более забитыми, чем до начала лечения.

Шарлотта Воссен, столкнувшаяся с этой проблемой, призналась, что носила флакон с собой повсюду, считая привычку безобидной, пока не осознала масштаб зависимости. По ее словам, она страдала от искривления перегородки и хронического синусита, что и подтолкнуло ее к бесконтрольному самолечению популярными средствами.

Медики заявляют, что избавиться от такой «аддикции» можно, но процесс восстановления слизистой занимает несколько недель. В качестве безопасной альтернативы эксперты рекомендуют использовать солевые растворы или стероидные спреи, которые не вызывают эффекта привыкания. Последние действуют постепенно, снижая воспаление в долгосрочной перспективе.

Если заложенность сопровождается болями в области лица, потерей обоняния или частыми инфекциями, врачи настоятельно советуют не заниматься подбором капель самостоятельно, а обратиться за квалифицированной помощью. Шарлотта смогла победить привычку, полностью отказавшись от лекарств, хотя признает, что первое время дышать было крайне трудно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.