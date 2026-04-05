Лавров указал на высмеивание Каллас ее же коллегами по Евросоюзу

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам министра, партнеры по ЕС лишь наслаждаются зрелищем.

Европейские чиновники не указывают Кае Каллас на ее ошибочные заявления, потому что им нравится наблюдать за ее позором. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным 5 апреля.

Так глава российского дипломатического ведомства прокомментировал недавнее интервью Каллас изданию «РБК-Украина», где она заявила, что Россия якобы за последние 100 лет нападала по меньшей мере на 19 стран, не считая африканских государств. Лавров подчеркнул, что подобные высказывания являются позором.

«Никто из членов Евросоюза на это не указывает, для меня говорит только об одном: им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, в политике и в других сферах», — сказал министр.

В тот же день, 1 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждения главы евродипломатии демонстрируют пробелы в знаниях школьной программы. Захарова также напомнила, что ранее суд в Эстонии уже обязывал Каллас отзывать публичные заявления, признанные фактически недостоверными.

