Многоквартирный дом обрушился в результате потопа в Махачкале

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Внутри могут находиться люди.

В Махачкале в результате потопа обрушился многоквартирный дом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, инцидент произошел на улице Газопроводной 5 апреля. Сначала фундамент здания начал проседать, а затем дом буквально рухнул вниз. Предварительно, внутри могли находиться люди.

На кадрах, которые расходятся по сети, видно, как прохожие призывают жильцов дома немедленно покинуть здание, которое медленно уходит под грунт. О пострадавших информация пока не поступала.

Специалисты уверены: ближайшие многоэтажки тоже могут уйти под землю. Поэтому местные власти попросили жителей соседних квартир покинуть помещения ради собственной безопасности.

Непогода обрушилась на Дагестан прошлой ночью. Сильные ливни превратили улицы Дербента и Махачкалы в сплошные потоки воды. Только за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков. Из-за дождей в Дагестане многие дома остались без света. Сотрудники «Россети» делают все возможное, чтобы устранить неполадки.

