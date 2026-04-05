Подарок мошенникам: почему нельзя выбрасывать документы

Выбрасывание чеков и личных документов в общественные мусорные баки без их предварительного уничтожения представляет серьезную угрозу безопасности граждан, поскольку они могут оказаться в руках у мошенников. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, беспечность людей позволяет злоумышленникам собирать конфиденциальные сведения для реализации различных преступных схем. Хаминский подчеркнул, что найденная информация нередко применяется для хищения денежных средств с банковских счетов, незаконного оформления кредитных обязательств, а также для шантажа и организации фишинговых атак.

К категории наиболее опасного «мусора» юрист отнес банковские выписки, старые пластиковые карты, договоры на приобретение дорогостоящих товаров и любые бумаги, содержащие персональные данные.

«Документы, содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС, должны уничтожаться в обязательном порядке, так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам», — пояснил Александр Хаминский.

В качестве меры предосторожности он порекомендовал использовать шредер или вручную приводить бумаги в такое состояние, при котором восстановление текста станет невозможным.

