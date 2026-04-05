Вучич: у газопровода из Сербии в Венгрию нашли взрывчатку

Сербский лидер уже доложил о находке венгерскому премьер-министру.

Взрывные устройства и детонаторы были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, связывающего Сербию и Венгрию. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в социальной сети Facebook*.

«Наши подразделения обнаружили взрывчатку большой разрушительной силы и детонаторы, необходимые для ее активации», — написал Вучич.

Президент сообщил, что находку сделали на севере страны — в автономном крае Воеводина, неподалеку от крупной магистрали, по которой газ из «Турецкого потока» поступает в Сербию и далее в Венгрию. По информации местных СМИ, взрывное устройство было спрятано в двух вместительных рюкзаках.

Сербский лидер оперативно проинформировал о случившемся венгерского премьер-министра Виктора Орбана, подчеркнув серьезность ситуации для энергетической безопасности обеих стран. Вучич отметил, что уже предоставил Орбану предварительные сведения, полученные в ходе расследования, и пообещал держать Будапешт в курсе всех новых деталей дела.

Инцидент рассматривается властями как прямая угроза региональной стабильности, так как заминированный объект является ключевым звеном в поставках энергоресурсов между государствами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.