На Урале восьмилетний мальчик провалился под лед и погиб

Трое детей находились на Режевском пруду без присмотра взрослых.

Режевская городская прокуратура начала проверку после гибели восьмилетнего ребенка, провалившегося под лед. Об этом 5 апреля сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области.

По предварительным данным, днем 4 апреля четверо несовершеннолетних без контроля взрослых гуляли по льду Режевского городского пруда. Трое провалились в воду. Один выбрался сам, другого спас находившийся рядом мальчик. Третьего — восьмилетнего ребенка — спасти не удалось. Семья погибшего состояла на учете в органах профилактики.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности несовершеннолетних, действия чиновников, отвечающих за профилактику, и работу родителей. Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее, 25 марта, в Минусинском округе Красноярского края также возбудили дело о гибели ребенка, провалившегося под лед на реке Туба. Там дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

