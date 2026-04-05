ТЭЦ и два нефтяных объекта повреждены после атаки дронов в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин сообщил о повреждении жилых домов, энергоснабжение восстанавливают.

В Кстовском районе Нижегородской области падение обломков беспилотников привело к повреждению энергетической и нефтяной инфраструктуры. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, ночью силы ПВО отразили налет 30 дронов в промышленной зоне района. В результате атаки пострадали Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков, а также два нефтяных объекта. Раненых нет. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что всего за ночь над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников. Атаки отражались с 22:00 до 08:00.

