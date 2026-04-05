Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских дронов над 14 регионами России

Беспилотники уничтожены в небе над Крымом, Мордовией и Ленинградской областью.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 апреля перехватили и ликвидировали 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражались с 22:00 вечера до 08:00 утра. Дроны сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники уничтожены над Республикой Мордовия и Крымом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что над регионом сбили 17 БПЛА. Пострадавших нет.

