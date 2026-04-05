«Безусловность и откровенность»: что предпочитает Марк Богатырев взамен картинам

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Дома у актера только одна работа в стиле современного искусства, но зато напоминающая о четвероногом друге.

Лучшие картины — это реальные пейзажи с океаном и горами. Именно такого мнения придерживается актер Марк Богатырев. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на ярмарке современного искусства «Арт Россия», придя вместе со своим директором Маргаритой Ленских.

По словам звезды телесериала «Кухня», он не коллекционирует картины, а больше предпочитает посещать выставки и там смотреть картины. Дома у актера только одна работа в стиле современного искусства, но зато напоминающая о четвероногом друге.

«Знаете, у меня есть картина, где нарисована в очках собака, и она напоминает мою собаку. Она у меня бигль, Джессика. И вот когда-то я увидел эту картину, и она у меня висит. Сказать, что я собираю — нет. Скорее, так сказать, интересуюсь и смотрю», — отметил Богатырев.

Взамен краскам, кисточкам и палитрам, Марк предпочитает «ожившие полотна», а именно, реальные пейзажи. Актера вдохновляют океан и горы своей масштабностью и натуральностью видов. При этом он не умаляет достоинства художников, которые могут перенести на бумагу и передать в точности все увиденное, ведь таким талантом обладает не каждый.

«Я люблю путешествовать, смотреть на реальные картины. Куда ты приходишь, видишь океан, горы, и вот это меня удивляет всегда. Безусловностью, масштабностью, откровением. Но я преклоняю голову, колено перед тем, кто умеет это все рисовать, потому что это очень сложно. Мне это не дано, например», — добавил Марк Богатырев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марк Богатырев развелся с женой Татьяной Арнтгольц в декабре прошлого года. По словам артиста, они смогли расстаться мирно, но разрушение семьи — всегда трагедия. Восстанавливался он в Таиланде, где занимался йогой, медитировал и посещал местные храмы.

После развода Марк старается как можно больше времени проводить со своим сыном, пятилетним Данилом. Актер сосредоточен на карьере и воспитании сына, а в будущем бы хотел снова построить семью.

