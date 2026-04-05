Актриса Мария Кончаловская призналась, что не может спать с человеком

Артистка выразила надежду, что в ее доме у каждого будет личное пространство.

Актриса Мария Кончаловская призналась, что предпочитает спать в одиночестве или в компании с кошкой — при этом у нее есть молодой человек. Своими взглядами артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на открытии ярмарки современного искусства «Арт Россия».

«Я просто очень люблю спать одна. Знаете, есть такой мем: „Мужчина спокойнее спит с женщиной, а женщина спокойнее спит с собакой“. Я с кошками спокойнее сплю, мне тяжело спать с человеком», — пояснила Мария.

Говоря о планах совместного проживания со своим молодым человеком, артистка выразила надежду, что в ее доме найдется личное пространство для каждого.

«Я все-таки очень надеюсь, конечно, что будет достаточно большой дом, чтобы у всех было личное пространство», — подчеркнула актриса.

Кончаловская недавно рассказала, что снова влюбилась. При этом она сохранила в секрете имя нового избранника, но добавила, что парень занимается съемками рекламных роликов. По ее словам, сейчас пара переживает «блинно-банно-ремонтный период».

Ранее Мария заявила, что развод с мужем Никитой Кузьминым оставил в ее жизни большой эмоциональный отпечаток.

