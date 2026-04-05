В Петербурге задержали нового фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве

В Петербурге задержали фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Максим Блинов

Женщину убили 14 марта.

В Санкт-Петербурге задержали третьего фигуранта уголовного дела об убийстве 48-летней предпринимательницы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в городе Санкт-Петербурге установлен и задержан еще один 19-летний подозреваемый», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что задержанный фигурант по поручению организаторов убийства выполнял роль «курьера» и передал часть похищенного из квартиры на Строгинском бульваре соучастникам в одном из торговых центров в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) столицы.

В СК добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Убийство на Строгинском бульваре

Трагедия произошла 14 марта: в квартире на Строгинском бульваре были обнаружены тело женщины с признаками насильственной смерти, а также сейф со следами взлома. По подозрению в убийстве задержан футболист «Урала» Даниил Секач. Во время допроса он дал признательные показания, раскаялся и заявил, что находился под влиянием телефонных мошенников с Украины. Кроме того, силовики задержали 22-летнюю девушку, которая помогала Секачу со взломом сейфа.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании еще двух фигурантов дела — молодых людей 2005 и 2007 годов рождения.

