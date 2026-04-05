Актер Вилле Хаапасало собрался покинуть родную Финляндию

Фото: www.globallookpress.com/Matti Matikainen

Финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало, известный российским зрителям по фильму «Особенности национальной охоты», покинет родную Финляндию. Об этом он написал в социальных сетях, а позднее подтвердил изданию Ilta-Sanomat.

«Я собираюсь переехать в Грузию», — заявил он.

По словам 53-летнего актера, это решение он принял не сразу — было несколько лет серьезных размышлений о смене места жительства. Свой переезд в Грузию Вилле запланировал на осень.

Актер пока не знает грузинского языка, однако активно готовится к переезду. Хаапасало давно интересуется грузинскими кулинарными традициями. Он владел рестораном в Хельсинки, где подавали блюда кухни этого народа, но заведение закрылось в мае 2025 года.

Во время пандемии он готовил хачапури и продавал их в своем киоске Haapasalon Hatsapuri.

В нашей стране актер остается популярным. По данным опроса 2025 года, Хаапасало знают 18% россиян. Известность в российской киноиндустрии актеру принесла роль Райво в фильме «Особенности национальной охоты» 1995 года. А за роль в картине «Кукушка» 2002 года Хаапасало получил Государственную премию России в области литературы и искусства.

