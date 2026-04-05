Помощь Киеву не хотят оказывать даже в Европе.

Американцы запускают новую лунную гонку. Правда, весьма своеобразно. На этой неделе они отправили к спутнику Земли космический корабль с экипажем. Буквально — полетать, пофотографировать. Для страны, которая уже прилунялась полвека назад, ставить себе в заслугу полет вокруг — это примерно как опытный пловец торжественно объявляет, что зашел в воду и попробовал температуру.

Вернутся на Землю 12 апреля — конечно, не случайно, а чтобы смазать нам наш праздник. Ну да ладно, еще вернуться надо. После старта сразу сломался туалет и отвалилась почта. Но починили по пути. Вся программа «Артемида» амбициозная, предполагается, что будет и лунная база, и обитатели в ней.

Но пока все очень туманно, поскольку миссия перекраивается на ходу. Все очень и очень дорого. Уже потрачено примерно 100 миллиардов долларов на новую ракету и новый космический корабль. Каждый запуск еще минус четыре миллиарда долларов.

Сто миллиардов — сумма, кстати, показательная в своем контексте. Трамп уверяет, что США перечислили Украине 300 миллиардов. То есть за украинские деньги можно было построить три лунные базы. Трамп это, судя по всему, понял — и помощь Киеву свернул. И вот результат.

Еще в ноябре 2025 года испанская El País писала, что денег в украинском бюджете хватит лишь до конца первого квартала 2026 года. Сейчас уже апрель, квартал закончился.

Позже были публикации, что благодаря новым вливаниям от МВФ денег в бюджете хватит уже до мая.

А потом европейцы подкинули еще немного, и уже вроде как до июня. Это если, конечно, давно обещанный кредит на 90 миллиардов евро от ЕС так и не согласуют.

Если судить по задержаниям украинских курьеров на границе с чемоданами, набитыми золотом и пачками купюр, — деньги в стране есть. Просто не у всех. О том, у кого именно и сколько осталось — репортаж корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Финансовая помощь для Киева теперь напоминает лотерею, неясно, будут ли деньги, когда и сколько. Бюджет Украины должен был иссякнуть в апреле, но тут подоспел транш от МВФ, и этого хватит до лета. А что дальше?

«Украина, точнее территория, руководимая киевским режимом, банкрот давным-давно. Потому что все эти годы бюджет финансировался примерно от двух третей до три четверти за счет иностранных различных помощи, кредитов, грантов», — считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В казне Украины осталось меньше триллиона гривен, двадцать два миллиарда долларов. Притом, что госдолг уже вдвое больше.

Бюджет Украины теперь не киевский торт, а скорее тортик. И то почти весь его уже поделили. Больше половины пойдет на оборону, далее силовые ведомства, потом обслуживание госдолга. Ну а людям остаются буквально крохи.

Международный валютный фонд деньги дает, но понемногу и не просто так, требуют немедленно повысить налоги.

«Мы вам дадим очередные восемь миллиардов, но вы должны поднять налоги. Но украинские предприниматели говорят: это малый и средний бизнес, еще который работает. Вы же его убьете, а нас это не интересует», — сказал бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

За непопулярные законы голосовать никто не хочет. Верховная Рада пустует. И правда, куда еще повышать налоги, когда годовая инфляция на Украине пятнадцать с лишним процентов, а цены на электроэнергию выросли больше, чем в полтора раза. Дорожает все, в том числе и базовые продукты.

«Цены растут как сумасшедшие, и доллар растет по отношению к гривне», — возмущается жительница Киева Татьяна.

Зеленский опубликовал декларацию, по которой зарплату получает, в пересчете, около пятидесяти тысяч рублей. В это, конечно, никто не поверил, учитывая расследование НАБУ о Миндиче, кошельке нелегитимного президента. Он похитил из украинского бюджета сто миллионов долларов. Нардепы во всем винят правительство и Банковую. Экономический кризис постепенно переходит в политический кризис власти.

«Они хотят получить дополнительные двадцать миллиардов гривен за счет того, что будут повышать налоги. А мы тут считали, что при этом как минимум сто миллиардов гривен государство выкинуло на ветер», — говорит депутат Верховной рады София Федина.

Кажется, калькуляторы появились и в Европе. И вот уже в Киев едут не президенты и премьеры. А Кая Каллас, женщина с громкой должностью главного дипломата ЕС, но без знания истории и без хороших новостей.

«Рада сообщить, что мы выделяем дополнительные восемьдесят миллионов евро для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов», — сказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Украине нужны куда более крупные суммы. Но обещанные Брюсселем девяносто миллиардов евро блокируют Венгрия и Словакия. Зеленский уже угрожал Орбану, обещая дать ребятам из ВСУ его телефон и адрес, теперь, не в силах повлиять на ситуацию, просто срывается на хамство.

«Все это происходит, потому что один человек в ЕС противостоит всей Европе — только чтобы порадовать Москву. Для всех очевидно, что Орбан просто проворачивает свои делишки с Россией», — сказал Владимир Зеленский.

В Будапеште напоминают, как Киев с Брюсселем пытались повлиять на предстоящие выборы, перевозя миллионы по территории Венгрии в инкассаторской машине, черным налом для местной оппозиции и чиновников из ЕС.

«Война на Украине — это бизнес-модель. Дело в том, что на войне они зарабатывают гораздо больше, чем на мире. Та сумма, которую Европейский Союз выделил Киеву, украинская экономика просто не могла бы создать сама», — уверен министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

А теперь не может и европейская. Госдолг ведущих стран ЕС превышает их годовой ВВП, перестань выдавать кредиты — они и сами обанкротятся. Если наглядно: до санкционных войн с Россией госдолг Евросоюза был почти вдвое меньше, чем сейчас. Стремительнее всего он стал расти с началом украинского конфликта. Теперь это уже колоссальная сумма больше чем в пятнадцать триллионов евро.

«Кризис нарастает. И мы не знаем, сколько он продлится. У Бельгии больше нет денег, чтобы помогать людям и тем более поддерживать Украину», — сказал глава Национального банка Бельгии Пьер Вунш.

Ни ЕС, ни НАТО, что там еще в свое время обещали Украине? Теперь вот опять толкают воевать, уверяя: и оружие будет, и миллиарды, но потом, и не девяносто, правда уже, а сорок пять их планируют согласовать в обход Венгрии и Словакии. Ну, если вообще получится.

«Мы что, намерены и дальше финансировать одну из самых коррумпированных стран мира, выделять ей миллиарды, чтобы затянуть эту безнадежную войну, лишь бы Украина смогла сохранить еще несколько процентов территории Донбасса?» — сказала депутат Бундестага Алиса Вайдель.

Но даже деньги — это еще не все. ВСУ не хватает людей. Мобилизуют, в основном бусифицируют, около двадцати пяти тысяч солдат в месяц. Две трети из них дезертируют.

«Самое большое количество побегов из ВСУ происходит на первом же этапе базовой войсковой подготовки. Убегают в основном, конечно, мобилизованные», — сказала доброволец ВСУ Маргарита Омельяненко.

Добровольцы закончились, а с сотрудниками ТЦК все чаще сходятся не на жизнь, а на смерть. Во Львове смертельно ранили очередного людолова, ножом в горле. В Виннице после похищения украинца началась массовая драка.

А это мужчину, потенциального новобранца, пытаются задержать в одной из киевских поликлиник, в ход идет газовый баллончик.

На тех, кто не хочет идти на верную смерть, сотрудники ТЦК зарабатывают целые состояния. Именно военкомы стали крупнейшими в стране держателями крипты. Офицер Киевского территориального центра задекларировал десять миллионов долларов в цифровой валюте этериум.

«Они подают декларации, переписывают состояния на родственников. И эти декларации никто не проверяет», — сказал член совета по общественному контролю при НАБУ Сергей Миткалик.

Еще одна ключевая проблема Украины — оружие. Поставки из ЕС уже сократились вполовину. Американские пушки при этом едут на Ближний Восток.

«Из-за растущего дефицита ракет, средств ПВО и дронов правительство Зеленского будет все больше сыпаться, пока не рассыплется совсем. Да и ему самому американцы в конце концов скажут: „Чемодан или гроб?“ И я вас уверяю, он выберет чемодан», — сказал глава геополитической ассоциации Club HEC Géostratégies Франсуа Мартен.

Помощь для Украины деградирует во всех смыслах. Новое вооружение из США европейцы стараются оставлять у себя, старое, по сути, списанное, отправляют в Киев. Так, например, сорок вторая механизированная бригада ВСУ недавно получила американские гаубицы сорок второго года выпуска. Но и для них Украине снова нужны деньги. Доставать которые европейцам становится все сложнее.

