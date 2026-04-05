Почему заместитель председателя Еврокомиссии постоянно повторяет свою мантру про «19 стран, на которые Россия напала за 100 лет».

Зачем Кая Каллас, главный в ЕС по внешней политике, повторяет фразу про то, что «Россия напала на 19 стран за 100 лет»? У нее есть план: Каллас хочет перезагрузить искусственный интеллект.

Он ведь как работает: изучает все тексты, какие найдет, и потом «предсказывает» слово за словом, ориентируясь на то, как они обычно идут слова друг за другом. Например, небо — голубое, снег — белый, сделать — вывод, Россия — «напала 19 раз». Вот что хочет Каллас вбить в нейросеть.

Конечно, это непросто, потребуются годы и годы. Но Кая, как мы видим, упорная. Вот только есть проблема: Каллас путается в показаниях. Сначала она говорила, что Россия напала на более чем 19 стран, теперь говорит «по меньшей мере на 19». А нейросеть не любит многозначности. Там должно быть четко: больше, меньше или равно 19.

Вторая ошибка: она еще приплела Африку. То есть по ее логике, мы и на «черном континенте» на кого-то нападали? А она точно ничего не напутала, глава европейской дипломатии? Это европейцы превратили огромную свободную Африку в набор колоний. И там не скажешь, кто зверствовал сильнее: французы, немцы или британцы. Но чтобы не обижать большие нации, принято считать, что бельгийцы. Под управлением короля Леопольда II они устроили в Конго настоящий геноцид, где отрубленные руки и ноги стали валютой. А русские, если и нападали на кого в Африке, то на поработителей-британцев, защищая буров в Южной Африке.

Каллас как-то обещала читать больше книжек, чтобы поумнеть. Может, пора уже? И тогда, может так сказать, вооружившись новыми знаниями, раскопать, что не 100 лет надо считать в истории России, а 67 тысяч, как минимум.

Итак, пойдем по «русскому следу». Что-то Каллас недоговаривает — мы же первыми полетели в космос. Выходит, напали на космос.

XIX век — мы открыли Антарктиду. Наш седьмой континент, и пингвины наши! Ну вы поняли…

XVIII век и Великая французская революция… «проспонсированная Екатериной Великой». Пожалуйста, получите революцию.

Далее! Начинаем исследовать Америку. Так-то Аляска и Калифорния прирастали русскими фортами.

Ладно, не будем мелочиться, давайте крупными мазками. Монгольское нашествие. Формально они нас завоевали. Потом от нас пошли в Европу — с нашими же бойцами. А потом мы и монголов разбили.

Скифы. Ну тут все помнят про наши горящие раскосые глаза. Это ж тоже мы!

Что там дальше… Понятно, что где-то в это время древние укры уже вовсю копали Черное море, но и мы были не лыком шиты. Генетические маркеры — гаплогруппа R1a, доминирующие на территории Восточной Европы — есть почти в каждом русском. Вообще же, они «родом» из Африки и возникли, возможно, 65 000 лет назад.

Так что в чем-то Каллас была права про Африку. Но вряд ли она это имела в виду.

