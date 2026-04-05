Не Джеймс Бонд, но старался: ФСБ разоблачила британского шпиона в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С сентября 2024 года это уже 16-й дипломат Великобритании, которого лишают аккредитации в Москве.

Поддержать на предстоящих выборах кандидатов из числа ветеранов СВО — обозначил задачу президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Поддержать не в смысле дать преференции по сравнению с другими кандидатами, а проявить заботу — помочь с документами, например.

Глава государства, как всегда, все подтверждает личным примером. В этом году по президентской квоте членом ЦИК с правом голоса стал Герой России, военный инженер Анатолий Сысоев. Это офицер, который в октябре 2022 года под непрерывным огнем навел понтонную переправу через Днепр, в сжатые сроки организовал вывод в безопасное место мирных жителей и переброску войск без потерь. За это и получил Звезду Героя. Человек, для которого слова «ответственность» и «цена решения» — не метафора. И вот здесь важно понимать логику момента. Государство последовательно выстраивает новую элиту — не из тех, кто умело говорит, а из тех, кто умело делает. Программа «Время героев», губернаторские команды с фронтовиками, теперь — ЦИК. И в самый ответственный момент: в этом году парламентские выборы будут в сентябре, и очевидно, внешние силы используют их, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку.

«Никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления. Будем пресекать любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества. Соответствующие задачи перед правоохранительными органами поставлены», — подчеркнул Владимир Путин.

Согласитесь, в нынешней обстановке это звучит не как пожелание, а как прямая постановка задачи. Ну а в том, что расслабиться нам не дадут, сомневаться не приходится. ФСБ разоблачила очередного британского шпиона, работавшего под прикрытием в посольстве в Москве. Второй секретарь — Альбертус Джерардус Янсе Ван Ренсбург. Не Джеймс Бонд, но он старался.

Шпионский детектив вышел, образец жанра: прогулки рядом с режимными объектами, конспиративные встречи с российскими учеными, вербовочные контакты. Но вот что действительно стоит обдумать: с сентября 2024 года это уже 16-й британский дипломат, которого лишают аккредитации в Москве. Это уже конвейер! Лондон даже не меняет схему: новый агент занимал ту же должность второго секретаря, что и его предшественник, высланный за шпионаж годом раньше. Ему даже для прикрытия дали ту же «жену» — колоритную индианку, что осталась от предыдущего горе-шпиона.

Это достойно пера Шекспира: он уехал, она осталась. Ждать нового агента-мужа? Понаблюдаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.