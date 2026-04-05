Некомпетентность или соучастие: почему беспилотники ВСУ падают на территории стран НАТО

В «рациональном» объяснении происходящего, как всегда, есть «русский след», но и несостыковок немало.

Членам НАТО из Прибалтики и Скандинавии надо выбрать: они некомпетентные простофили или соучастники преступлений. И от этого выбора зависит будущее этих стран. Речь о налетах украинских дронов на северо-запад России и сопутствующих ЧП в странах НАТО. Можно сказать, Украина бомбит союзников. Сколько они будут терпеть?

Все началось где-то две недели назад, когда украинский беспилотник приземлился на замерзшее озеро Лавысас. Через два дня уже проснулись посреди ночи от взрыва латыши в Краславском районе, а следом эстонцы в регионе Ида-Вирумаа. Жертв нет. На земле — минимальные разрушения. В последнем случае в трубу врезался один из дронов.

Тогда местные власти еще долго разбирались, чьи это дроны, и в конце концов признали, что украинские, которые, мол, летели атаковать объекты в России, но отклонились от курса, а сбивать их не стали, потому что возле границы и не хотели провоцировать русских…

Оказалось, это не конец истории, а ее середина. Потому что атаки украинских дронов на союзников продолжились и стали еще более дерзкими. Списать на случайный залет через границу не получается — укродроны падали у эстонского Тарту, латышского Резекне, а в Финляндии — в районе Коувола и даже в Северной Карелии, это аж по ту сторону Ладоги.

Финские военные сказали:

«Вы понимаете, там стая птиц летела рядом, и мы не стали стрелять. А так все было под контролем».

Но у граждан этих стран, которым теперь приходят на телефоны сигналы о воздушных тревогах, появились вопросы: мы помогаем Украине, и она нас бомбит — где логика?

«Финские министры, в том числе министр обороны Антти Хяккянен, заявил, что никакой опасности не было. Это дружественные украинские дроны. Они могут просто сжечь и убить множество людей. И они задались вопросом: А как же? Мы Украине помогали, собирали на эти дроны с 2022 года. А теперь эти дроны летят к нам», — говорит финский журналист Кости Хейсканен.

Понятно, что у НАТОвцев есть рациональное объяснение на все и это объяснение: во всем виновата Россия. Мы, мол, комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) так отгоняем от своей территории украинские дроны, что они летят к соседям. Вот как.

БПЛА летит, ориентируясь на спутники. Но сигнал этот слабый, и его можно просто заглушить, «ослепив» аппарат. А можно даже «подменить» ему сигнал из космоса и «внушить», что он летит совсем в другом месте. Если верить НАТОвцам, то мы, выходит, сами выбираем, куда полетит тот или иной украинский дрон — в Эстонию, Латвию или Финляндию. Тогда получается, что мы атакуем территорию альянса украинскими дронами…

Но мы же не верим НАТОвцам? Тем более это не дает ответа на самый главный вопрос: как удается украинским дронам так далеко улетать от нашей границы? Может, это прибалты и финны сами открыли свое небо и некоторые БПЛА просто попадали по дороге? То есть все-таки «соучастие»?

«Для того, чтобы пролететь над территорией, над воздушным пространством этих стран, им потребуется разрешение авиационных властей и военных этих стран для пролета — это раз. Поэтому, соответственно, получается крюк чуть дальше. Но по пути следования эти беспилотники не сбивает российская ПВО. И это очень важный нюанс, и ключевой», — считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Представьте, если бы это наши беспилотники летели. Все задетые страны — члены НАТО. Все они имеют современные системы ПВО. И все они раз за разом фиксируют нарушения своего воздушного пространства со стороны «агрессивной», как они говорят, России и терпят… И не сбивают… Странно, правда? Не хотят? Или не могут? Будет не удивительно, если у них действительно нет компетенций против БПЛА. США и Израиль тоже «пропускают» иранские дроны.

Но вот что важно… Ни одна из «пострадавших» прибалтийских стран публично не поставила под сомнение право Украины наносить удары по нам через их воздушное пространство. Даже если они не открывали небо, они точно закрывали свои глаза. Так все-таки некомпетентность или соучастие? И то и другое. Стоит задуматься Вашингтону: нужны ли США такие союзники?

