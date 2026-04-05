Нефтехранилища в Ираке подверглись атаке дронов

Месторождение Бузурган находится на границе с Ираном.

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали нефтехранилища на иракском месторождении Бузурган на границе с Ираном. Об этом передает пресс-служба Министерства нефти страны.

По данным ведомства, были совершены удары по хранилищам предприятия Missan на юго-востоке Ирака. Жертв и пострадавших в результате атаки беспилотников нет. В министерстве также отказались раскрывать информацию о возможных убытках, вызванных инцидентом.

Кроме того, телеканал Al Hadath сообщил о многочисленных взрывах в районах иранского Исхафана. По его информации, удары с воздуха по городским объектам наносят американские и израильские силы. Другие подробности атаки не приводятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль совершили обстрел атомной электростанции «Бушер» в Иране. В результате повреждения получило одно из вспомогательных зданий, а также погиб один из сотрудников службы защиты объекта. Это уже четвертая атака на АЭС за время начала конфликта на Ближнем Востоке.

