В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дроны боевиков повредили социальные объекты и жилые дома.

Четверо местных жителей пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области, у них диагностировали различные повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Гладков в своем канале на платформе Max.

Он отметил, что два человека — мужчина и женщина — получили ранения при детонации вражеского дрона в Белгороде. Их доставили в больницу с минно-взрывными и баротравмами.

Также, по словам Гладкова, в результате прилета БПЛА в Шебекине пострадала несовершеннолетняя, а в Грайвороне — женщина.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что беспилотники повредили несколько социальных объектов, дома и автомобили в ряде населенных пунктов области. Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое были госпитализированы после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Обломки дронов также повредили кровлю здания в промышленной зоне поселка имени Морозова.

