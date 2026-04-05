«Реалити-шоу»: почему США не спешат с назначением нового посла в России
DМ: США откладывают назначение нового посла в России из-за Уиткоффа
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
В настоящее время пост после ухода Линн Трейси свободен.
Вашингтон хочет, чтобы новый руководитель американской дипмиссии в Москве разделял позицию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Именно этот вопрос стал причиной того, что Штаты отложили назначение посла. Об этом сообщило издание Daily Mail, сравнив происходящее с кастингом в реалити-шоу.
«Самая влиятельная дипломатическая вакансия в мире пустует, и президент Дональд Трамп не спешит ее заполнять. Пост посла США в России по-прежнему не занят, а ослепительная дыра в команде Трампа превратила конкуренцию за престижное место в прослушивание в реалити-шоу, полное интриг, соперничества и, конечно же, жертв», — говорится в публикации.
При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для газеты назвала новость о влиянии спецпосланника Уиткоффа на выбор посла «полностью фейковой». Она добавила, что кадровые решения — это прерогатива главы государства, а не Уиткоффа.
Должность посла США в России в настоящее время свободна. Ранее ее занимала Линн Трейси, которая завершила деятельность в июне 2025 года. Временным поверенным в делах Вашингтона является Дуглас Дайкхаус.
Ранее в МИД России перечислили требования к новому генеральному секретарю ООН. В ведомстве указали, что обязанности составлены в соответствии с уставом организации.
