Трое детей получили ранения при взрыве в квартире в Санкт-Петербурге

Пострадавших доставили в больницу.

Трое несовершеннолетних пострадали в результате взрыва в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что дети приходились друг другу родственниками. Они смогли самостоятельно покинуть помещение. Раненых оперативно доставили в больницу. У них диагностировали легкие ожоги и отравление продуктами горения.

После взрыва в квартире вспыхнул пожар. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые занимаются его ликвидацией. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняет районная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве в квартире на Красносельском шоссе, причиной которого стала химическая реакция при варении наполнения для страйкбольных гранат. Ранения получил один человек. От ударной волны в помещении выбило окна и двери. При этом имущество соседей осталось невредимым. Находившаяся в момент инцидента женщина не пострадала.

