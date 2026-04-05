Ответ за брата: жертвы Эпштейна потребовали встречи с королем Карлом III

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Разговор хотят организовать в Вашингтоне во время празднования 250-летия независимости США.

Жертвы покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна потребовали личной встречи с королем Великобритании Карлом III из-за связи его брата, бывшего принца Эндрю, с преступником. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«То, что было задумано как церемониальный визит, рискует превратиться в проверку готовности монархии противостоять одному из самых сложных и затяжных споров в истории королевской семьи», — говорится в публикации.

Особое желание для встречи выразила семья Вирджинии Джуффре — женщины, которая публично обвиняла бывшего принца Эндрю в насилии. Она сама не дожила до этого дня, покончив с собой в прошлом году.

«При ее жизни Эндрю вины так и не признал, хотя и заплатил ей от 7 до 12 миллионов фунтов (От 700 миллионов до одного миллиарда рублей. — Прим. ред.) в рамках внесудебного соглашения», — говорится в материале.

