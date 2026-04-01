Пожарный погиб в Нижнекамске при тушении пожара на заводе

Коллеги погибшего Марата отмечают его высокий уровень профессионализма и значительный опыт в ликвидации возгораний.

В Татарстане при тушении пожара на заводе в Нижнекамске погиб пожарный. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что 27-летний Марат Назипов получил несовместимые с жизнью травмы при внезапном взрыве. Также при поисково-спасательных работах и ликвидации огня пострадали еще трое огнеборцев.

Пожар произошел во вторник, 31 марта, на нефтехимическом заводе в Нижнекамске. Изначально сообщалось, что причиной возгорания мог стать сбой в работе оборудования. Позже выяснилось, что пожар был вызван взрывом газовой смеси, который произошел во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Пострадали 72 человека: восемь были госпитализированы, остальные 64 получили легкие травмы преимущественно в виде порезов.

Также известно, что пострадавшие будут доставлены из Нижнекамска в Москву на специальном борту Ил-76.

Самолет полностью оснащен современным медицинским оборудованием, а на всем пути пострадавших будут сопровождать штат врачей, психологов и специалистов Министерства здравоохранения России.

