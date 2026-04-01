В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
На Тегеран были совершены очередные воздушные атаки.
Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Как утверждают его источники, «имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране».
Официальных заявлений иранских властей по данной ситуации пока нет.
