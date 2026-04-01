Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму

Шесть членов экипажа и 23 пассажира на борту Ан-26 погибли в Крыму, где с самолетом была потеряна связь. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

31 марта над Крымом пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-26, как сообщили в Министерстве обороны. Инцидент произошел около 18:00 по московскому времени во время планового полета над полуостровом. По данным ведомства, самолет не подвергся внешнему воздействию.

