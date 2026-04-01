Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля

К 01:00 по московскому времени количество жалоб составило более 350.

Россиянам перестали приходить сообщения в Telegram с 1 апреля. Уже в первые минуты после полуночи резко увеличилось количество жалоб на работу приложения. Об этом говорит статистика сервиса Downdetector.

«Не приходят сообщения. Не загружаются медиафайлы»,

«Не работает вообще никак»,

— пишут пользователи.

По данным сервиса, Telegram преимущественно перестал загружаться у владельцев Android (38,9%). К 01:00 по московскому времени количество жалоб составило более 350. С неработающим приложением в Москве столкнулись 6% пользователей, в Санкт-Петербурге 4% граждан, в Подмосковье – 3% жителей и 2% - в Краснодарском крае.

В феврале Роскомнадзор ввел ограничения для мессенджера Telegram на территории России. В марте уже были зафиксированы массовые жалобы на работу сервиса — за сутки поступило более трех тысяч обращений.

Первые серьезные ограничения в отношении Telegram были введены еще в августе 2025 года. Тогда Роскомнадзор заблокировал функцию голосовых звонков. Усиленные меры по ограничению работы мессенджера начались в феврале 2026 года. Ведомство ввело ограничение скорости, что привело к заметным задержкам в работе сервиса, особенно при передаче файлов.

Причины таких действий связаны с целым комплексом претензий со стороны государства. Было озвучено, что платформа используется для мошеннических действий, а также для вербовки в диверсионную и террористическую деятельность.

Кроме того, администрация Telegram, по заявлениям Роскомнадзора, систематически игнорировала требования удалять информацию, связанную с терроризмом, детской порнографией и распространением наркотиков. Важную роль играет и нежелание мессенджера соблюдать российское законодательство о персональных данных.

