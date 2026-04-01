Операторы начали отключать пополнение Apple ID с мобильных телефонов
Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Такая мера заставит Apple вернуть российские сервисы в App Store.
Операторы начали отключать пополнение Apple ID с мобильных телефонов. Корреспондент 5-tv.ru убедился в этом лично, когда в первые минуты после полуночи, ему не удалось провести оплату через счета мобильных операторов.
При попытке оплатить Apple ID появляется уведомление, в котором говорится о невозможности операции.
«Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее», — говорится в сообщении.
«МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 уже получили указание об отключении возможности пополнять Apple ID с мобильных счетов с 1 апреля. В конце марта мобильные операторы разослали пользователям рекомендацию пополнить Apple ID заранее. Подобная мера заставит компанию Apple вернуть российские сервисы в App Store.
Без Apple ID невозможна оплата подписок на iCloud+, Apple Music и Apple TV, а также покупка приложений в App Store и контента в iTunes Store.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.