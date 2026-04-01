Мороженое «с градусом»: родители даже не подозревают, что дают своим детям алкоголь

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Торговые точки часто стоят возле детских площадок.

В Москве обнаружено мороженое с алкоголем. Лакомство абсолютно свободно можно купить в любом ларьке, и никто даже не спрашивает паспорт. Хотя по идее товар можно сравнить с легкими алкогольными напитками. И этим, как выяснил наш корреспондент Денис Доля, уже вовсю пользуются подростки.

В этот день Алексей не планировал выпивать. Он купил в торговом ларьке рядом с домом мороженое для всей семьи. Но после того как сам съел одно, понял, что теперь за руль ему нельзя.

«Я подумал сначала, это горчит шоколад сильно. Минут через 30-40 стало плохо: тошнота, рвота, сильная одышка, сердцебиение, как будто я выпил рюмки две-три водки», — рассказывает пострадавший Алексей Шитиков.

На первый взгляд — обычное мороженое. Ни цвет, ни запах не вызывают подозрений. При этом в составе сюрприз: среди ингредиентов — этиловый спирт. А при покупке продавец об этом не сказала ни слова. Родители, покупая такой десерт ребенку, даже не подозревают о том, что ему дают.

По словам продавцов, это мороженое популярно у местных жителей.

— Закончилось. Жаль.

— Все коробки за неделю ушли по 36 штук.

Торговые точки с мороженым часто стоят возле детских площадок. И родители, не изучая состав сладостей, покупают их несовершеннолетним.

«Папа купил вечером мороженое, я решил его попробовать. Попробовал и почувствовал очень странный вкус наподобие спирта», — поделился Илья Барановский.

Наша съемочная группа пообщалась с сотрудниками таких ларьков.

— Вы не знаете, что вы торгуете алкоголем?

— Вообще-то в «Столичном» нету алкоголя.

— Там есть этиловый спирт в составе.

А вот гендиректор торговых точек в курсе. И предпринимательницу это не смущает.

«Это самое вкусное мороженое. Вообще вот есть конфеты, где тоже содержится чуть-чуть алкоголь. Это прям сделано как бы по лицензии. Очень полюбились людям. У нас и сертификаты есть, все есть. Это дети едят», — заявила генеральный директор торговых точек Ольга Гуляева.

Такие конфеты продаются как в магазинах, так и на маркетплейсах. На одних товарах есть маркировка 18+, другие же — в свободном доступе.

— Есть алкоголь, но он как будто немножко разбавленный. И очень странно, что мне их продали на маркетплейсе и даже не спросили у меня паспорт.

В интернете уже давно ведутся споры, действительно ли мороженое и сладости с алкоголем могут привести к опьянению и даже отравлению.

— Алкоголь ощущается сразу и достаточно сильно. После этого за руль я не сяду.

При этом производитель утверждает, что продукт прошел проверку качества и никакой опасности не несет.

«Безопасность продукции подтверждается результатами испытаний производственно-технологической лаборатории предприятия. Применяемый в составе начинки спирт этиловый вносится для придания вкуса и аромата, а также в качестве добавки», — утверждает производитель.

Сейчас Алексей собирается подавать жалобу на производителя. Он считает, что его отравление не единичный случай, и хочет оградить детей от потенциальной опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.