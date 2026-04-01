Стала известна причина пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Причиной пожара на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане стал взрыв газовой смеси

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Завод продолжает работать в штатном режиме.

Причиной пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) стал взрыв газовой смеси, который произошел во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Основные производственные узлы „Нижнекамскнефтехима“ не затронуты и продолжают работу», — добавили в компании.

По информации пресс-службы завода, возгорание локализовано, ведется ликвидация остаточного горения. Риска дальнейшего распространения огня нет.

Жертвами инцидента стали два человека. Семьям погибших окажут материальную помощь. Медицинскую помощь получили все пострадавшие, 20 из них были доставлены в больничный стационар.

До этого в МЧС России заявили, что специальный борт Ил-76 доставит в Москву пострадавших из Нижнекамска. Воздушное судно оснащено современным медицинским оборудованием, а на всем пути пострадавших будут сопровождать штат врачей, психологов и специалистов Министерства здравоохранения России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.