Спецборт доставит в Москву пострадавших при ЧП на заводе в Нижнекамске

На борту будет находится штат врачей, психологов и специалистов Минздрава.

Специальный борт Ил-76 МЧС России доставит в Москву пострадавших из Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАХ.

В сообщении говорится, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь непосредственно во время полета.

На всем воздушном пути пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Министерства здравоохранения России.

Во вторник, 31 марта, в Татарстане на насосной установке завода «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Пострадали 72 человека: восемь были госпитализированы, остальные 64 получили легкие травмы преимущественно в виде порезов.

Возгорание распространилось на несколько тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальную степень сложности. По предварительным данным, причиной послужили сбои в работе оборудования.

По данным МЧС, к вечеру того же дня пожар удалось потушить. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что в нескольких близлежащих домах ударной волной выбило стекла и повредило оконные рамы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

