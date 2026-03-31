В Эрмитаж передали письмо арестованного в Польше археолога Бутягина

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Письмо российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины, передали в Государственный Эрмитаж. Об этом пресс-служба музея сообщила в Telegram-канале.

Документ доставили сотрудники российского посольства в Варшаве.

Заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководителя Мирмекийской экспедиции Эрмитажа Бутягина задержали в Польше 4 декабря 2025 года и арестовали по требованию украинской стороны. В Киеве его обвинил в якобы незаконных археологических работах на территории Крыма. Окружной суд Варшавы в марте 2026 года признал допустимой его экстрадицию, однако защита намерена оспорить это решение.

В музее выразили надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время и ученого освободят.

Бутягин известен как специалист в области античной археологии и автором многочисленных научных трудов. Значительная часть его исследований посвящена древнегреческому городу Мирмекию, основанному ионийцами в VI веке до нашей эры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении суда Варшавы по делу археолога Бутягина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.