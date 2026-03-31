Президент Ирана назвал условие для урегулирования конфликта с США и Израилем

Пезешкиан потребовал прекратить агрессию против Ирана для нормализации с США

Полная остановка агрессии со стороны Израиля и США против Ирана — единственное решение для нормализации ситуации. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Он добавил, что у Ирана есть необходимая воля для того, чтобы положить конец военному конфликту при условии соблюдении требований. В частности, лидер исламской республики отметил гарантии, необходимые для невозврата агрессии.

«Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия», — добавил политик.

Пезешкиан отметил, что в настоящее время подход европейских стран к исламской республике деструктивный. Он посоветовал им скорректировать свою политику в отношении Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о намерении президента США Дональда Трампа заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Кроме того, переговоры с Тегераном продолжаются, дополнил госсекретаряь Марко Рубио.

До этого эксперты отмечали, что цены на российскую нефть несильно снизятся после окончания боевых действий. Пока европейские страны отказываются от российского топлива, для Азии такой период может стать знаковым.

