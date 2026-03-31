На Украине заочно предъявили новые обвинения Николаю Баскову

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артисту вменили еще три статьи. Какие — не уточняется.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула дополнительные обвинения народному артисту России Николаю Баскову. Соответствующее уведомление опубликовали на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Исходя из данных документа, артисту вменили еще три статьи. Подробности новых обвинений не уточнялись. Однако известно, что ранее, в марте 2022 года, певцу предъявляли обвинения, связанные с публичными заявлениями о территориальных изменениях Украины. С того же периода Баскова объявляли в розыск украинские спецслужбы. Кроме того, имя исполнителя с 2017 года включено в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Сам артист, как писал 5-tv.ru, ранее заявлял, что после поддержки специальной военной операции на Украине столкнулся с масштабной травлей и угрозами в адрес своей семьи. Он отмечал, что его личные контакты распространяли в сети, в том числе бывшими коллегами с Украины, что привело к массовым оскорблениям и угрозам в сторону его матери.

Басков отмечал, что давление продолжалось на протяжении всего 2022 года. По его оценке, это лишь сплотило его с единомышленниками. Артист также подчеркивал, что многие представители культуры поддерживают Россию, оказывая гуманитарную помощь и выступая перед военнослужащими. Певец выражал благодарность российским военным и заявлял, что общество должно проявлять еще большую сплоченность, чтобы поддерживать тех, кто находится на передовой.

