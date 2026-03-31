Небесное шоу: россияне могут увидеть разрушение кометы у Солнца

ИКИ РАН: возможный взрыв кометы у Солнца будет виден в России ночью 4 апреля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ядро кометы из-за яркого солнечного света увидеть не удастся, но ее хвост при благоприятном сценарии может стать заметным на закатном небе по всей территории России

Жители России могут стать свидетелями редкого космического события — возможного разрушения кометы C/2026 A1 в области дальней солнечной короны — в ночь с 3 на 4 апреля. Об этом написали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) в Telegram-канале.

По данным ученых, комета находится примерно в 40 миллионах километров от Солнца и стремительно приближается к нему в данный момент. Ожидается, что скорость небесного тела достигнет около 90 километров в секунду к 1 апреля.

Астрофизики отметили, что по мере сближения с Солнцем у кометы есть шанс резко увеличить яркость. Наиболее благоприятные условия для наблюдения могут сложиться ночью с 3 на 4 апреля.

Несмотря на то, что ядро кометы из-за яркого солнечного света увидеть не удастся, ее хвост при благоприятном сценарии может стать заметным на закатном небе по всей территории России и растянуться на десятки градусов.

Сближение кометы с Солнцем ожидается 4 апреля. По оценкам ученых, объект либо пройдет на минимальном расстоянии от звезды, либо может столкнуться с ней на скорости до 300 километров в секунду. Однако вероятность такого столкновения низкая, поскольку комета постепенно разрушается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.