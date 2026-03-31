«Моя лялечка»: Эвелина Бледанс про своего 14-летнего сына

Актриса пока не собирается готовить ребенка ко взрослой жизни.

Актриса Эвелина Бледанс пока не собирается готовить сына Семена ко взрослой жизни. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

«Семена я не хочу готовить ко взрослой жизни, он моя лялечка любимая. Я хочу быть с ним, пусть он будет всегда рядом», — призналась Бледанс.

Семену Семину 1 апреля исполнится 14 лет, но он уже работает. Бледанс поделилась, что у ее сына много выступлений и съемок на разных телеканалах. Также он часто гастролирует с мамой. За работу Семен уже получает деньги, но пока что предпочитает их не тратить — откладывает на мечту.

«У него все в порядке, он — артист!» — похвасталась актриса.

Сама же Бледанс призналась, что мечтает основать инклюзивный театр имени своего сына. Пока что на данный момент у семьи есть театральная студия.

Семен Семин — сын Эвелины Бледанс и Александра Семина. Еще во время беременности актриса узнала, что у ее сына синдром Дауна, но решила оставить ребенка. Актриса поддерживает Семена во всех начинаниях.

