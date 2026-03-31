«Обеспеченная должна быть»: Бледанс назвала требования к будущей невесте сына

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Артистка рассчитывает в будущем помочь наследнику с выбором спутницы жизни, ориентируясь на собственные ощущения.

Актриса Эвелина Бледанс поделилась взглядом на личную жизнь сына Семена с синдромом Дауна и в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее» рассказала, какую будущую невестку хотела бы видеть рядом с ним.

По словам артистки, она положительно относится к созданию семей людьми с особенностями развития и считает важным, чтобы у них была возможность строить отношения и совместный быт.

«Конечно, браки должны быть. Конечно же, это обычные люди, они тоже хотят создавать семьи, они хотят жить вместе, стоить быт. Для них это тоже очень важно, как они организуют, как они будут варить суп или они будут стирать белье, это все тоже очень интересная тема», — отметила она.

При этом Бледанс пояснила, что оптимальным вариантом считает смешанные союзы, где один из партнеров является нормотипичным и может взять на себя больше ответственности в повседневной жизни.

«Я за смешанные браки, чтобы кто-то был с особенностями, а кто-то был нормотипичным. Потому что, конечно же, в обычной жизни нужно, чтобы кто-то все держал под своим контролем, потому что наши детки немножко с головой… У них ветер в голове. Поэтому нужен человек, который будет держать, чтобы не заводить тьютора, который живет с семьей, а, чтобы семья была смешанная…» — заявила артистка.

Она привела в пример семью журналиста и телеведущей Ирины Хакамады. Она добавила, что подобные истории подтверждают возможность гармоничных отношений и совместной жизни.

«Я отношусь к этому неплохо, и на примере Маши Хакамады (дочь Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна. — Прим. ред.), когда они встречались и там даже жили вместе — два ребеночка с синдромом Дауна, но, конечно же, мы не против», — сказала Эвелина.

Бледанс, говоря о будущем сына Семена, выразила уверенность, что он сможет встретить подходящую девушку. Она отметила, что у подростка уже есть круг общения, в котором много подруг, поддерживающих с ним теплые отношения.

«Вот и я почему-то абсолютно уверена, что у меня будет невестка, очень клевая. И у меня уже сейчас у Семена огромное количество девушек, которые с ним дружат, которые его поздравляют, которые всегда рядом, которые с ним вместе растут. И я думаю, просто в какой-то момент мне нужно будет запустить свою энергию и выбрать вместе с Богом и вселенной ту самую девочку, с которой мне будет тоже интересно. Мне же тоже надо кому-то наряды передавать, я же не всегда буду в форме своей 18-летней, так сказать, фактуры», — отметила актриса.

При этом актриса описала качества, которые считает желательными для будущей невестки. По ее мнению, девушка должна быть жизнерадостной, заботливой, обеспеченной и происходить из благополучной семьи. Бледанс добавила, что рассчитывает в будущем помочь сыну с выбором спутницы жизни, ориентируясь в том числе на собственные ощущения.

«Веселую, богатую, заботливую, из хорошей семьи. Ну, конечно, конечно, обеспеченная должна быть невеста, с приданным. Я сейчас немножечко как Роза Сябитова (телеведущая и сваха. — Прим. ред.), да? <…> Семену понравится. Главное — создать, так сказать, поле вокруг этого, атмосферу, конечно. Семен любит всех. У него глаза разбегаются. Он не знает, кому отдать больше своей любви», — заключила она.

Семен — младший сын актрисы, рожденный в браке с продюсером Александр Семин. Мальчик появился на свет в 2012 году, у него диагностирован синдром Дауна. Ему исполнится 14 лет 1 апреля.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бледанс сделала провокационное заявление о сыне. Она озвучила мнение, с кем у него должен быть первый сексуальный опыт.

