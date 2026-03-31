Зита или Гита: брошенному детенышу макаки в Ленинградском зоопарке выбирают имя

Фото, видео: 5-tv.ru

Малышка уже обживается в новом вольере.

Жители Петербурга выбирают имя для маленькой обезьянки. Судьба питомца из Ленинградского зоопарка очень напоминает ситуацию малыша Панча из Японии, от которого отказались собственные родители. Эта история тронула миллионы человек, наша редакция не стала исключением — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сейчас все расскажет.

Одна дома. Самая известная кроха Ленинградского зоопарка — детеныш львинохвостого макака Малек — обживается в настоящих хоромах. Есть где разгуляться. Одна высота потолков здесь семь метров. Вольер для больших. Правда к взрослой жизни детеныш привыкает пока без сородичей.

Еще неделю назад она знакомилась с семьей через стекло в соседнем вольере. Сейчас новый этап социализации — нужно привыкать к жизни во взрослом вольере.

«Пока мы не готовы, ну мы, скорее, не готовы их объединить, потому что она еще не до конца сама может питаться», — отметила начальник отдела «Приматы» Ленинградского зоологического парка Наталья Филатова.

Растет буквально по часам. Просыпается в восемь утра, плотно завтракает молочной смесью и пророщенной зеленью. Играет, наводит беспорядок в вольере, отдыхает.

«Сегодня, например, она ела проростки чечевицы и горчицы. И также были зерна пророщенного нута, которые она тоже с очень большим удовольствием ест», — рассказала зоолог отдела «Приматы» Ленинградского зоопарка Юлия Иванова.

Живет малютка гораздо лучше, чем знаменитый Панч из японского зоопарка. Параллели между двумя малышами в сети стали проводить сразу же. Нашу кроху никто не обижает — она главная звездочка среди приматов.

Специалисты выбрали другую стратегию социализации малышки — сразу к взрослым особям ее не выпустят. Процесс будет очень долгим и растянется на месяцы

Сейчас настало время выбрать имя. Зоопарк объявил конкурс. И в нем уже участвуют сотни людей. Среди вариантов и такие знакомые россиянам имена как Зита (счастье) и Гита (песня), Индира (неземная), так и более редкие и экзотические — Парвати, Аванти, Диша.

«Наша редакция не смогла остановиться на одном варианте. Мы выбрали три самых популярных имени в нашем коллективе и предложим сейчас малышке тоже сделать выбор», — рассказал Ишмухаметов.

Три свертка — три имени. Ей больше всего понравилось Лила — игривая — это имя будет участвовать в конкурсе от нашей редакции. Его итоги зоопарк подведет 8 апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.